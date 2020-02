Stiri pe aceeasi tema

- Noua copii de la Liceul „Constantin Brancoveanu“ din Dabuleni, judetul Olt, au ajuns la spital cu simptome specifice unei intoxicatii. In scoala s-ar fi executat dezinfectia in cursul zilei de ieri.

- 9 copii din Dabuleni și alți 17 din comuna Daneți, județul Dolj, au acuzat stari de greața, voma și iritații ale cailor respiratorii, in timp ce se aflau la școala, a scris Libertatea. Potrivit primelor informații, se pare ca elevii au fost intoxicați cu substanțe de dezinsecție folosite in școala dupa…

- Reprezentantul firmei care a efectuat curatenia in Liceul „Constantin Brancoveanu” Dabuleni, in urma careia 9 copii au ajuns la spital cu stari greata, voma, iritatii ale cailor respiratorii suntine ca nu s-a depasit doza indicata. Reprezentantul firmei care a efectuat curatenia: „Folosim Surfanios…

- UPDATE: O eleva din Dabuleni a ajuns cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova. Noua copii au fost intoxicati intr-o scoala din Dabuleni dupa ce s-a folosit un dezinfectant in urma varicelei. Copiilor li se acorda primul ajutor la spitalul din Dabuleni. Potrivit primelor informatii oferite…

- Un numar de 16 copii de la Scoala Daneti din județul Dolj au acuzat miercuri stari de greata, ameteli si voma in primele ore ale dimineții de miercuri la școala. Toți copiii sunt elevi in clasa a treia și au inceput sa se simta rau, dupa prima ora de curs. Dupa sosirea echipajelor SMURD la școala au…

- In aceasta dimineata mai multi elevi de gimnaziu din Daneti au acuzat stari de rau dupa prima ora de curs. La fata locului au ajuns mai multe ambulate. A fost declansat Planul Rosu de interventie, etapa 1, cu ora 10:40. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Dolj, mai multi elevi…

