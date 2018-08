Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta PRO TV a vorbit in exlusivitate in platoul Vorbește Lumea despre obstacolele prin care a trecut in viața dar și despre minunea de a fi parinte. "Am nascut nascut fara medic, doar cu o moașa, la varsta de 20 de ani. Am crescut-o pe Oana fara scutece de unica folosința."

- Adelina Pestrițu a nascut o fetița perfect sanatoasa! Vedeta a adus-o pe lume pe micuța Zenaida-Maria la o clinica privata din Capitala. () Dis-de-dimineața, Adelina Pestrițu și-a pregatit cele necesare și a mers la o clinica privata din Capitala pentru a face ultimele investigații medicale și pentru…

- Lora este o femeie puternica ce a reusit sa isi indeplineasca visul. Lora iubeste cel mai mult pe lumea asta sa cante, astfel ca a muncit din greu sa ajunga in momentul in care se afla astazi. Chiar daca acum este o femeie implinita, Lora a muncit sa ajunga unde este, iar fericirea este cu atat mai…

- Brigitte Nielsen, fosta soție a lui Silvester Stallone, a devenit mama pentru a cincea oara. Actrița a dat naștere primei sale fetițe la varsta de 54 de ani. Vedeta care mai are patru baieti (Raoul Meyer Jr., 23 de ani, Douglas Meyer, 25 de ani, Killian Gastineau, 28 de ani, și Julian Winding, 34 de...…

- Actrița americana Eva Longoria, vedeta a serialului de succes "Neveste disperate/ Desperate Housewives", a nascut primul ei copil, un baiețel care a primit numele de Santiago Enrique, informeaza voici.fr, potrivit Mediafax.Informația a fost facuta publica in exclusivitate de revista Hola USA !,…

- Laura Cosoi a nascut o fetita, scrie teotrandafir.ro. fetita vedetei va purta numele Rita. Citeste si Laura Cosoi, DEZVALUIRI INCREDIBILE despre SARCINA cu doar cateva zile inainte de NASTERE

- Tragedie in satul Hulboaca, raionul Orhei. O femeie de 37 de ani a murit dupa ce a nascut un copil in camp. Rudele sustin ca victima a mers aseara pe toloaca de la marginea satului dupa iarba pentru iepuri si nu s-a mai intors.

- Cuprinsa de durerile facerii, o femeie a nascut pe strada in Focșani, in noaptea de duminica spre luni. Tanara insarcinata a adus pe lume bebelușul, la scurt timp dupa ce un taximetrist a refuzat sa o transporte la spital. Mama, o tanara de 33 de ani, a nascut un copil perfect sanatos pe spațiul verde,…