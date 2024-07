Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Elena Lasconi, care este și primar al orașului Campulung Muscel, a subliniat necesitatea schimbarii legislației pentru a permite primarilor sa intervina eficient in situațiile in care urșii patrund in localitați. Considera ca legea le ingreuneaza munca aleșilor locali in ceea ce privește…

- Presedintele USR, Elena Lasconi, spune ca actuala legislatie „leaga de maini si de picioare” autoritatile locale atunci cand ursii intra in comunitati. Ea spune ca s-a intamplat ca un urs sa intre și in curtea ei.

- Presedintele USR, Elena Lasconi, primar in orașul Campulung Muscel, considera ca actuala legislatie leaga de maini si de picioare autoritatile locale atunci cand ursii patrund in localitați, motiv pentru care propune ca primarii sa primeasca atributii clare in astfel de situatii, dupa cazul turistei…

- Partidele parlamentare ar trebui sa susțina propunerea USR de a da dreptul primarilor sa intervina cand ursii intra in comunitate, a afirmat, joi, Elena Lasconi, președinta Uniunii Salvați Romania, relateaza Agerpres.„Viata omului este mai presus de orice. Ca presedinte de partid parlamentar, ca primar,…

- Presedintele USR, Elena Lasconi, solicita partidelor sa sustina propunerea USR de a da dreptul primarilor sa intervina cand ursii intra in comunitate. „Viata omului este mai presus de orice. Cel care apara viata unui om trebuie tratat ca un erou, nu ca un criminal. Condoleante familiei Dianei, tanara…

- Delegații partidului Uniunea Salvați Romania au sambata, 29 iunie, o noua runda de alegeri. Dupa ce saptamana aceasta au ales-o pe Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, drept președinte al partidului, membrii USR voteaza astazi componența forului de conducere a gruparii (Biroul Național), precum…

- Delegații partidului Uniunea Salvați Romania au sambata, 29 iunie, o noua runda de alegeri. Dupa ce saptamana aceasta au ales-o pe Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, drept președinte al partidului, membrii USR voteaza astazi componența forului de conducere a gruparii (Biroul Național), precum…

- Prima demisie Președintele USR, Catalin Drula, și-a dat demisia de la șefia USR. Acesta a spus ca a luat aceasta decizie in urma rezultatului „sub așteptari” pe care USR l-a obținut la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie. „Pentru mine, asumarea a fost un principiu de baza in intreaga mea…