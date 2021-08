Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece elefanti din China au ajuns din nou la un "habitat adecvat" dupa un periplu de peste un an, informeaza DPA. Agentia de presa Xinhua a relatat ca pahidermele, devenite celebre in toata lumea, au trecut un pod peste raul Yuanjiang in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, duminica,…

- Cateva zeci de pompieri forestieri chinezi au misiunea dificila de a escort celebra familie elefanți care strabate țara, inapoi acasa, dupa ce animalele au calatorit peste 700 de kilometri. Neobișnuita operațiune se desfașoara in contextul in care animalele „ratacitoare” au parasit zona lor de origine…

- Elefantii salbatici dintr-o turma care a parasit o rezervatie naturala si se deplaseaza pe teritoriul Chinei au luat o pauza pentru a se hrani si a se juca intr-o padure din provincia Yunnan, dupa ce unul dintre animale s-a separat de grup, relateaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Turma…

- Cincisprezece elefanti salbatici din China care au parasit o rezervatie naturala au inceput sa se deplaseze din nou dupa o zi de odihna petrecuta intr-o mica padure de la periferia orasului Kunming din sud-vestul Chinei, reluand astfel o calatorie de peste un an si de peste 500 de kilometri, care a…

- Beijing, 4 iun /Agerpres/ - O turma de 15 elefanti care si-a parasit habitatul pornind intr-un periplu prin sud-vestul Chinei a pus in alerta autoritatile din orasul sudic Kunming, dupa ce animalele au ajuns la marginea metropolei saptamana aceasta, a relatat vineri agentia de presa Xinhua, potrivit…

- O turma de 15 elefanti care si-a parasit habitatul pornind intr-un periplu prin sud-vestul Chinei a pus in alerta autoritatile din orasul sudic Kunming, dupa ce animalele au ajuns la marginea metropolei saptamana aceasta, a relatat vineri agentia de presa Xinhua, potrivit DPA. Elefantii salbatici isi…

- O turma de elefanti a pornit intr-un periplu de cateva sute de kilometri in sud-vestul Chinei, traversand orase si autostrazi si distrugand mai multe recolte agricole, informeaza AFP. Cele 15 pahiderme, printre care se aflau si trei pui, au parasit rezervatia Xishuangbanna, o regiune aflata…

- 15 elefanți salbatici care au fugit in luna aprilie din rezervația naturala Xishuangbanna, din provincia Yunnan, au distrus culturi intregi de cereale și hambare pe o distanța de 500 de kilometri in sud-vestul Chinei, iar pierderile sunt estimate la 1,07 milioane de dolari, informeaza The Guardian .…