- Un crash test realizat de DEKRA cu masina electrica Nissan Leaf la o viteza de 75 km/h ne arata ca in cazul unui accident lateral, in care masina se loveste de un copac, modelul este avariat destul de serios si sunt sanse mici de supravietuire.

- Mazda a prezentat la Salonul Auto de la Tokyo primul sau model full-electric, MX-30 care va ajunge la primii clienți europeni in a doua parte din 2020 și va avea o autonomie de 200 km. SUV-ul are cinci locuri, 4,39 metri lungime și baterie de 35 kWh. MX-30 are și un amanunt special de design: portierele…

- Volvo Cars a prezentat în Los Angeles prima sa mașina full-electrica, SUV-ul XC40 Recharged care va ajunge la clienți în a doua parte din 2020 și va avea, promite compania, o autonomie de 400 km. Mașina dezvolta echivalentul a 408 CP, ajunge în 4,9 secunde la 100 km/h și prețul de…

- ​Tocmai am împlinit un an de când am trecut la electromobilitate și am renunțat, cred eu definitiv, la mașinile pe combustie. Iata câteva concluzii dupa 365 de zile și aproape 25.000 km alaturi de BMW i3 (2018, versiunea 94 Ah). În primul rând, am fost vazut ca un ciudat…

- O mașina electrica Tesla a celor de la poliția din Bay Area (SUA) a ramas fara baterie exact cand agentul aflat la volan se afla in urmarirea unui criminal! Nu se știe de ce modelul Tesla S85, fabricat in 2014, a ramas fara baterie intr-un moment atat de inoportun. „Se mai intampla, din cand in cand,…

- Tesla a inregistrat o creștere semnificativa a vanzarilor pe piața din Europa dupa ce a inceput livrarile lui Model 3 in prima parte a acestui an. Treptat, Model 3 a urcat in topurile de vanzari din anumite țari, in special Norvegia, iar acum reușește o performanța similara și pe piața din Olanda. Potrivit…

- Un barbat din Brașov, a fost depistat de polițiștii covasneni, marți noaptea, conducand intr-o stare avansata de ebrietate. Barbatul de 50 de ani a fost oprit de polițiștii Postului de Politie Valcele, marți, in jurul orei 02.30, pentru control. Agentii l-au tesat pentru stabilirea alcoolemiei și au…

- Constructorii din China incep sa dezvolte diverse modele electrice pentru piața europeana, iar Byton este probabil cel mai popular exemplu dupa prezentarea oficiala a SUV-ului M-Byte. Exista insa și start-up-uri mai puțin cunoscute care incearca sa caștige atenția prin alte metode, iar din aceasta categorie…