- Tânarul asasin care a atacat mai mulți oameni cu un cuțit sâmbata seara, în centrul Parisului, omorând o persoana și ranind grav alte doua, avea 20 de ani și era originar din republica Cecena. Acest lucru a fost anunțat de postul de radio francez Europa 1 cu referire la sursele…

- Centrul de Informare si Relatii Publice al Politiei Romane a transmis, joi (5 aprilie), un comunicat de presa in care a anuntat efectivele si masurile ce vor fi luate in perioada urmatoare. Comunicatul titra: „Sarbatoarea Nasterii Domnului, in liniste si siguranta”. „SARBATOAREA NASTERII DOMNULUI, IN…

- Trei persoane cu varste intre 40 și 50 de ani sunt in stare critica, dupa ce au fost atacate cu cuțitul, miercuri seara, in Viena. O persoana necunoscuta ar fi atacat, la intamplare, pietonii pe Praterstrase, in jurul orei 19.45, scrie Heute.at. Pentru moment, nu se cunosc circumstanțele in care a avut…