- Ambasada SUA in Israel a declarat ca frontiera dintre Fasia Gaza si Egipt s-ar putea deschide sambata, sugerand ca o astfel de decizie le-ar permite strainilor sa paraseasca enclava palestiniana aflata sub asediu, transmite Reuters.

- Joe Biden a declarat ca liderul egiptean Abdel Fattah El-Sisi a fost de acord sa deschida punctul de trecere a frontierei de la Rafah pentru a permite intrarea in Gaza a aproximativ 20 de camioane cu ajutoare umanitare, relateaza AFP. „Daca Hamas le confisca sau nu le lasa sa treaca (...) atunci s-a…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene anunța ca mai mulți moldoveni care doresc sa paraseasca Fișia Gaza s-au adunat la punctul de trecere cu Egiptul („Rafah”) in contextul in care sunt informații precum ca acesta s-ar putea deschide temporar. Totodata, MAEIE anunța ca aceasta este singura…

- Punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Egipt si Gaza, se va deschide luni la ora 09:00 (06.00 GMT), a anuntat NBC News, citand un oficial palestinian, noteaza The Guardian, informeaza News.ro.Citand o sursa de securitate, ABC News a relatat ca punctul de trecere va fi deschis luni pentru cateva…

- Ambasada SUA in Israel a oferit cetațenilor americani și rudelor lor apropiate evacuarea pe mare de la Haifa la Cipru luni, a declarat duminica un purtator de cuvant al ambasadei americane, potrivit Antena 3. The #US is offering Americans in #Israel and their immediate relatives evacuation by sea from…

- Egiptul, Israelul si SUA au convenit sambata, sa le permita strainilor aflati in Gaza sa treaca prin punctul de trecere a frontierei Rafah, care desparte Gaza de Egipt, a declarat un inalt oficial egiptean pentru Associated Press. Un al doilea oficial, din partea egipteana a punctului de trecere Rafah,…

- Egiptul a inchis punctele de trecere a frontierei cu Fașia Gaza și Israel in Peninsula Sinai, inclusiv doua care servesc drept porți de intrare pentru calatori in orașele Rafah și Taba, au transmis, marți, oficialii egipteni de securitate. Autoritațile au intensificat, de asemenea, patrulele de-a lungul…

- Traficul este restrictionat, luni, pe ambele sensuri la iesirea din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, pe teritoriul Bulgariei, din cauza unor actiuni de protest ale producatorilor bulgari de cereale, relateaza Agerpres. ???????????????????? Bulgarian farmers are preparing mass protests…