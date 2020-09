Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile egiptene au anuntat duminica descoperirea altor 14 sarcofage, care dateaza din urma cu aproximativ 2.500 de ani, la baza unei structuri din necropola Saqqara, situata la sud-vest de Cairo, informeaza AFP. Aceste obiecte funerare, descoperite vineri, se adauga celor 13 sarcofage gasite in…

- Autoritatile egiptene au anuntat duminica descoperirea intr-un put din necropola Saqqara, aflata la sud-vest de Cairo, a 14 noi sarcofage datand de acum 2.500 de ani, scrie AFP, porivit news.ro.Aceasta noua descoperire se adauga celei cu alte 13 sarcofage in acelasi loc acum o saptamana, a indicat…

- Egiptul construieste doua autostrazi cu cate opt benzi pe platoul piramidelor de langa Cairo, singurele vestigii ramase din cele sapte minuni ale lumii antice Egiptul construieste doua autostrazi pe platoul piramidelor de langa Cairo, reluand un proiect suspendat in anii ‘90 din cauza criticilor…

- Doua autostrazi se vor realiza pe platoul piramidelor de langa Cairo, au anunțat autoritațile din Egipt, care reiau astfel un proiect suspendat in anii ‘90 din cauza criticilor internationale, transmite Reuters, citata de News.ro.Cele doua autostrazi, care vor avea aproximativ opt benzi, fac parte printr-un…

- Direcția de Sanatate Publica anunța declararea inca unui focar de Covid, la Buzau. Este vorba despre o situație inregistrata la o societate comerciala, unde cinci angajați au fost confirmați cu SARS-COV2. Surse din D.S.P. ne-au precizat ca este vorba despre o fabrica cu activitate in domeniul industriei…

- In ultimele 24 de ore, Rusia a raportat 5.267 de cazuri noi de COVID-19 si 116 de decese provocate de aceasta boala. Acestea au ridicat bilantul total al infectarilor cu noul coronavirus la 871.894 si pe cel al victimelor la 14.606, relateaza Agerpres. Rusia ocupa, in prezent, locul al patrulea in clasamentul…

- Autoritațile egiptene vor deschide treptat orașele și siturile arheologice pentru turiști, a declarat ministrul Egiptului pentru Antichitați și turism, Khaled Al-Anani. "In lumina imbunatațirii situației in domeniul sanatații in Egipt și in lume, deschiderea lor va avea loc treptat. Saptamina trecuta…

- Problemele Ramnicului legate de mediu par sa nu se mai termine, cu toate ca in ultimii ani s-au alocat sume importante și s-au depus eforturi considerabile pentru rezolvarea lor. Pana la sfarșitul anului, primaria municipiului trebuie sa inchida depozitul de deșeuri municipale și sa decontamineze curtea…