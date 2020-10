Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat lucrarile de reconstructie dintr-un sat afectat de inundatii, iar sora sa mai mica a aparut din nou in public, pentru prima data dupa circa doua luni, relateaza vineri Reuters, citand media de stat nord-coreene. Potrivit agentiei KCNA, Kim a laudat viteza…

- Ludovic Orban a votat la prima ora a diminetii. Premierul a stat la coada pentru a putea intra in sectia de vot. Dupa ce si-a exercitat dreptul de vot, Orban a spus ca a votat pentru pentru oamenii care ii garanteaza ca pot imbunatati viata in comunitatile locale. „Intreg conceputul nostru de campanie…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a laudat armata pentru eforturile prompte de reconstructie a localitatilor afectate de taifunuri si inundatii, transmite marti agentia oficiala de presa KCNA, preluata de Reuters. Kim a vizitat provincia Hwanghae de Nord, la sud de Phenian, unde au fost indepartate…

- Crucea Rosie pregateste peste 43.000 de voluntari in Coreea de Nord, inclusiv in orasul blocat de masuri de izolare Kaesong, in confruntarea cu noul coronavirus si pentru a oferi asistenta in urma inundatiilor, a anuntat luni un oficial al organizatiei umanitare, citat de Reuters.Liderul nord-coreean…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sustinut ca nu va mai fi razboi intrucat armele nucleare ale tarii sale ii garanteaza acesteia siguranta si viitorul, in pofida neincetatelor amenintari militare si presiuni din exterior, informeaza marti presa de stat nord-coreeana, citata de Reuters preluat de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sustinut ca nu va mai fi razboi intrucat armele nucleare ale tarii sale ii garanteaza acesteia siguranta si viitorul, in pofida neincetatelor amenintari militare si presiuni din exterior, informeaza marti presa de stat nord-coreeana, citata de Reuters. "Gratie descurajarii…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a destituit pe oficialii implicati in construirea unui spital dupa ce au facut presiuni asupra publicului sa contribuie la acest efort, au relatat luni media locale, preluate de Reuters si AFP. Este a doua oara in iulie cand responsabilii santierului sunt vizati…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a destituit pe oficialii implicati in construirea unui spital dupa ce au facut presiuni asupra publicului sa contribuie la acest efort, au relatat luni media locale, preluate de Reuters si AFP. Este a doua oara in iulie cand responsabilii santierului sunt vizati de…