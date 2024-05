Stiri pe aceeasi tema

- Portarul costarican Keylor Navas si-a anuntat retragerea din nationala tarii sale, la varsta de 37 de ani, punand capat zvonurilor potrivit carora ar urma sa joace la urmatoarea editie a Copa America, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- David Bogdan are 12 ani și este elev in clasa a VI-a la Liceul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia. La doar 12 ani, David a obținut premiul special la Olimpiada de limba și literatura romana, etapa naționala, desfașurata in la Arad. Punctajul lui David a fost de 84 de puncte, obținute la proba scrisa…

- LA LOT… Vasluianul Ștefan Amarandei, jucatorul celor de la FC Player București, a fost convocat in premiera la naționala Under 16 a Romaniei. Evoluțiile bune de la echipa de club au atras atenția departamentului de scouting al FRF. In aceste zile, la Centrul Național de Fotbal Buftea, are loc o acțiune…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins Bosnia-Hertegovina, cu scorul de 37-16, joi seara, la Cazin, in preliminariile Campionatului European. Deja calificata de pe primul loc la EHF EURO 2024, Romania nu a avut emoții nici in deplasarea din Bosnia-Hertegovina. Dupa ce in tur se impusesera…

- Doua eleve ale Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” s-au calificat la etapa naționala a olimpiadelor de Romana și Biologie. Este vorba despre Daria Scoruș, eleva in clasa a XII-a F, calificata la etapa naționala a Olimpiadei de Limba și Literatura Romana și despre Alexia Cazan, eleva in clasa…

- John Bolton, fost consilier pentru securitate naționala in timpul mandatului lui Donald Trump, a respins ideea ca fostul președinte este capabil sa conduca o dictatura, in ciuda admirației sale pentru dictatori, din cauza lipsei de capacitate intelectuala și de experiența profesionala, scrie The Guardian.Intr-un…

- TITULARI… Romania U21 a invins cu 1-0 Armenia, in etapa a șasea a grupelor de calificare la Campionatul European U21. Vasluianul Louis Munteanu, capitanul naționalei de tineret, și Ștefan Ștefanovici, jucator care aparține de Sporting Vaslui, au fost integraliști in partida disputata in Armenia. Din…

- Zhang Linpeng (34 de ani), capitanul naționalei Chinei, și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional. Fundașul stanga n-a putut digera ultimul rezultat, remiza 2-2 cu Singapore. Chinezii au investit sume imense in ultimul deceniu. Au adus o mulțime de vedete in campionatul intern, dar rezultatele…