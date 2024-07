Stiri pe aceeasi tema

- CULTURA PE SCURTATURA… Pe 23 iunie s-au implinit 127 de ani de la nasterea marelui actor Alexandru Giugaru si e laudabil ca unii dintre huseni au considerat ca trebuie sa marcheze public acest eveniment, fiecare cum s-a priceput mai bine. Casa de Cultura a orasului, de pilda, care, de altfel, ii si…

- INDEMN… Laura Gherasim, Sorin Chelmu și Ionel Sandu și-au exercitat, astazi, dreptul la vot. In mesajele lor, publicate pe paginile de socializare, aceștia ii indeamna pe vasluieni sa voteze pentru viitorul județului Vaslui și al Romaniei. „Suntem in fața unui test electoral dificil. In municipiul Vaslui,…

- Marius Arcaleanu s-a prezentat astazi, in jurul orei 11:30, la secția de vot de la Școala Nr. 9 „Vasile Alecsandri” Vaslui, insoțit de soția sa. La ieșirea din unitatea unitatea de invațamant, acesta a facut cateva declarații: „Am votat cu mare incredere ca in Vaslui va fi un nou inceput in direcția…

- LA VOT… Peste patru sute de mii de vasluieni sunt așteptați astazi sa voteze in cadrul alegerilor locale și parlamentare. Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00 și vor fi deschise pana la ora 22:00. Alegatorii primesc cate cinci buletine de vot, adica cate unul pentru – Primarie, Consiliul Local,…

- INCREZATOR… Final de campanie pentru liberali și in comuna Falciu. Gelu Profirel Ursu, candidatul PNL la funcția de primar, in fruntea unui grup de 50 de simpatizanți, au plecat in marș prin comuna. Lupta la Falciu este stransa, insa liderul opoziției crede ca va avea sorți de izbanda, mai ales ca cei…

- SUS CORUPȚIA…Faptul ca un candidat pesedist a fost prins in flagrant in timp ce oferea mita unor polițiști nu a schimbat nimic in viziunea colegilor de partid despre morala și justiție. La cateva zile de la arestarea sa, dupa ce și-a revenit din șoc, echipa electorala a candidatului Gafu a pornit la…

- Primaria Iași are unda verde sa organizeze licitația pentru concesionarea sistemului de termoficare. Consiliul Local (CL) a aprobat ieri documentația necesara. Planul municipalitații este de a concesiona aceasta activitate pentru o durata care poate ajunge pana la 18 ani. „Vrem sa ne gasim un partener…

- CHELTUIELI… Anul acesta, Zilele Culturale ale Municipiului Barlad se vor desfașura in plina campanie electorala, un bun prilej pentru cei aflați la butoanele primariei sa-și mai imbunatațeasca din imaginea grav avariata in ultimii ani. Nu o vor face cu bani din propriul buzunar, ci cu fonduri publice,…