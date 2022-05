Elevii Colegiul Național Petru Rareș- componenți ai echipajului Neves, care au obținut medalia de aur la competiția organizata de Societatea Naționala Spațiala a Americii NSSA, au participat la festivitatea de premiere organizata an Arlington- Virginia și au putut sa-și prezinte viziunea asupra viitorului oamenirii in spațiul cosmic. De observat dezinvoltura cu care acești tineri prezinta liber, in limba engleza, un proiect științific și nu poți sa nu faci comparație cu politicieni care se chinuiau sa citeasca ceva intr-o limba straina ( Dancila, Olguța Vasilescu, Vasile Dincu și mulți alții).…