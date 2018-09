Stiri pe aceeasi tema

- Bianca DrEguxanu pare cE i-a furat inima celebrului Philipp Plein, care este in stare de orice pentru a atrage atentia focoasei blondine. Dexi se xtie cE aceasta are o relatie cu Tristan Tate, milionarul nu se lasE cu una cu douE xi este in stare de orice pentru ca Bianca DrEguxanu sE fie a lui.

- Pavel, copila"ul de trei ani care a fost ucis in somn de mama care a crezut cE este Diavolul, a fost inmormantat, miercuri. TatEl, bunicii "i alte rude au plans in hohote la cEpEtaiul micu:ui, care a fost transportat cu excavatorul, intr-un sicriu alb.

- DupE ce acum cateva zile s-a pozat doar in lenjerie intimE "i a reu"it sE se joace cu imagina:ia bErba:ilor, astEzi, ispita Anuryh a fEcut un gest la care pu:ini se a"teptau. Vedeta s-a pozat fErE pic de machiaj pe fa:E.

- DupE ce a nEucit min:ile bErba:ilor de pe litoral, Simona Tra"cE s-a intos in CapitalE "i cum nu putea sE rateze vreo ocazie sE i"i arate formele voluptoase, blondina a fEcut publicE o filmare interzisE cardiacilor.

- Octavian Popescu, un bucureștean cu suflet mare, a facut o pomana cumsecade, dar și un experiment totodata, dupa ce a cumparat o pizza, un suc și o sticla de vodca și a intrebat un om al strazii ce prefera sa primeasca dintre cele trei. Raspunsul? Deloc surprinzator. Gestul marinimos al unui bucureștean…