- Obișnuiți sa aflam din gura lui Brigitte despre infidelitațile lui Ilie Nastase, iata ca vorba ”hoțul striga hoțul” se aplica perfect in relația lor. Bruneta a ajuns in mijlocul unor dezvaluiri uluitoare, fiind acuzata ca și-a inșelat soțul cu Catalin Cazacu, fost concurent la Extalon. (Cele mai bune…

- Cristi Borcea a fost eliberat! Cea mai mare bucurie a Valentinei Pelinel s-a intamplat astEzi, cand l-a vEzut pe tatEl copilului ei in libertate. Blondina a mers sE il axtepte xi a avut o reactie emotionantE atunci cand l-a vEzut.

- CEtElin Moroxanu, cunoscut luptEtor xi kickboxer roman, a fost invitat astEzi in cadrul emisiunii "Star Matinal" de la Antena Stars, acolo unde a vorbit despre marele meci care il axteaptE, mai exact cel impotriva lui Kemayo.

- AstEzi, Sara, fiica lui Brigitte NEstase, a implinit varsta de 12 ani. Pentru a celebra momentul, celebra brunetE i-a organizat fetei sale o petrecere la piscinE, plinE de unicorni "i de dulciuri. Cadoul ideal pentru Sara ar fi un... telefon, dar mai existE o altE dolean:E, pentru care apeleazE la tatEl…

- CCR susține, in motivarea deciziei privind conflictul creat ca urmare a refuzului președintelui de a o demite pe Laura Codruța Kovesi, ca șeful statului a realizat o evaluare a evaluarii facute de ministrul Justiției."Raportat la cauza de fata, Curtea observa ca, in raspunsul sau, Presedintele…

- Telefonul mobil este unul dintre principalele motive de gelozie in Romania, aproape jumatate dintre romani fiind mai gelosi pe faptul ca jumatatea lor sta cu nasul in telefon si doar 18% pe timpul pe care si-l petrece cu prietenii sau chiar in eventuale relatii din afara cuplului, releva un studiu.

- Amalia și Ilie Nastase au divorțat in anul 2010, dupa 7 ani de mariaj, și, in ciuda tuturor speculațiilor, au continuat sa se ințeleaga foarte bine. Cei doi au o relație apropiata, nu doar pentru cele doua fetițe pe care le au impreuna, ci și datorita anilor in care au conviețuit. Dovada ca, de 7 ani,…

- Generalul Constantin Olteanu a murit in noaptea de luni spre marți. Considerat un apropiat al lui Nicolae Ceaușescu, Olteanu, care a fost fost ministru al Apararii și primar al Capitalei, s-a stins din viața la 89 de ani. Constantin Olteanu s-a nascut la data de 5 iulie 1928, in comuna Vulcana-Pandele,…