Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a lansat marti un apel intregii Americi sa stranga randurile si sa lupte impotriva rasismului care ii „murdareste” sufletul, la finalul procesului politistului Derek Chauvin, condamnat pentru moartea lui George Floyd.

- Presedintele american Joe Biden a estimat, marti, ca probele in procesul in care este judecat un politist alb pentru uciderea afro-americanului George Floyd sunt „coplesitoare”, relateaza AFP .

- Președintele SUA, Joe Biden, a deplâns luni moartea „tragica” a unui tânar afro-american, Daunte Wright, ucis cu o zi înainte de poliție în timpul unei opriri de trafic, în timp ce a cerut protestatarilor sa ramâna „pașnici” dupa o prima noapte…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri „sprijinul neclintit” al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa 'recalibreze' relatia cu Arabia Saudita si va comunica cu regele Salman, mai degraba decat cu printul mostenitor Mohammed bin Salman (MBS), a indicat marti Casa Alba, transmite AFP. 'Noi am spus clar de la inceput ca vom recalibra…