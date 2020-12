VIDEO După coronavirus, new-yorkezii, sub asaltul veveriţelor agresive Daca pandemia cu noul coronavirus nu i-a speriat indeajuns pe locuitorii New Yorkului, in ultimele saptamani cartierul Queens din estul orasului este terorizat de veverite agresive, care au muscat mai multe persoane. Mai multi localnici au declarat ca se tem sa mai iasa din case din cauza micutelor rozatoare, relateaza AFP si ABC News.



"Mi s-a urcat pur si simplu pe picior, eu ii zic 'salut, veverita, ce faci', iar ea ori m-a muscat, ori m-a zgariat pe gat si m-am trezit dintr-o data intr-o lupta corp la corp pe care am pierdut-o", a relatat pentru postul de radio WABC Micheline… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

