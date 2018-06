Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Brandon și faimosul sau tata, rockerul de la Motley Crue, continua cu un episod neașteptat de urat Pamela Anderson si fiul Brandon Tommy Lee Brandon și-a filmat tatal in timp ce zacea pe podea in chiloți, in stare de inconștiența, dupa o crunta beție – și a gasit potrivit sa posteze…

- Se știe ca Michelle Obama este preocupata de soarta educației in șara ei, motiv pentru care organizeaza anual un eveniment. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Este vorba despre „College Signing Day” prin care fosta Prima Doamna incearca sa ghideze cat mai mulți…

- La data de 14 septembrie 1914, submarinul australian AE1 a disparut si nu a fost gasit decat la sfarsitul anului 2017 pe coasta Insulelor Duke of York de langa Papua Noua Guinee. Coordonatele exacte nu au fost scoase la iveala pentru a nu incuraja...

- Deși trece prin momente dificile pentru ca mama ei se afla intr-un spital din Capitala și se lupta cu o boala teribila, Anamaria Prodan a gasit puterea de a petrece alaturi de fiul ei momente de bucurie. Interpreta de muzica populara Ionela Prodan se afla la Spitalul Elias de mai multe saptamani, acolo…

- Un tanar a postat pe contul sau de Instagram o inregistrare video cu momentul in care dansa ținand o arma de foc in mana. Videoclipul postat de un adolescent pe rețeaua sociala a atras atenția autoritaților. Carl Brown, 18 ani, s-a filmat in timp ce dansa ținand in mana arme de foc, potrivit metro.co.uk.…

- Ana, micuța de doar cateva luni a vedetei Simona Gherghe, a rostit primul cuvant, iar vedeta de la ”Acces Direct” a fost pe faza și a filmat-o pe fetița. Intr-un filmuleț postat pe Instagram, Ana a fost surprinsa in timp ce spunea cuvantul “tata”. „Mama da? Nu, glumesc, zice tata. O sa spuna si mama…