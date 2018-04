Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Luciu a avut prima aparitie, dupa ce s-a retras din showbiz, la un centru de infrumusetare din Miercurea Ciuc unde s-a mutat de cativa ani cu cei 4 copii, Zsolt Jr, Kim, Karoly si Kevin. Vedeta e imaginea centrului respectiv, se pare, il frecventeaza des, si, mai mult, este extrem de multumita…

- Sarah Page cantarea 118 kilograme si a fost parasita de iubitul sau chiar in noaptea de Revelion. In acel moment, femeia a decis ca trebuie sa isi schimbe viata, slabind aproape 50 de kilograme. Acum are doar 64 de kilograme. "Imi amintesc ca ieseam cu prietenii si baietii ma numeau "porc…

- Ozana Barabancea si-a operat stomacul si a reusit sa slabeasca spectaculos, iar acum arata mai bine ca niciodata. Invitata in emisiunea „Star Matinal”, Ozana Barabancea a afirmat ca motivul pentru care a decis sa faca aceasta operatie a fost acela ca nu a reusit sa slabeasca cu ajutorul dietelor. Ea…

- Dupa ce frumoasa prezentatoare si-a schimbat culoarea parului, Mirela Vaida a facut public un filmulet in care arata cum se mentine in forma si cum reuseste sa arate impecabil. Indragita prezentatoare surprinde din zi in zi prin aparitiile sale senzationale. Mirela Vaida face sport pentru a-si mentine…

- Cantareața Paula Seling s-a destainuit la o emisiune de televiziune. Artista a dezvaluit cum se menține in forma. Indragita cantareața Paula Seling dezvaluie care este secretul siluetei ei de invidiat in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, unde vorbește pe larg despre stilul ei…

- Laura Cosoi este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mama. Insarcinata in cinci luni, vedeta a dezvaluit ca nu s-a ingrasat mai deloc si este atenta tot timpul la ceea ce mananca.

- Silviu Prigoana a slabit foarte mult in ultimii ani, iar acum incearca sa se mențina in forma. Silviu Prigoana, care ani de zile a purtat exclusiv haine negre , a uimit pe toata lumea dupa ce a slabit foarte mult. Omul de afaceri nu s-a mulțumit doar sa scape de kilogramele in plus, ca incearca sa se…

- Gina Pistol este cunoscuta pentru aparitiile indraznete, insa vedeta nu se opreste doar aici, intrucat atunci cand a fost in Asia, ea nu s-a dat inlaturi de a incerca fel si fel de mancaruri care mai de care mai bizare.