- Deputatul PSD Razvan Rotaru a anunțat astazi ca regreta incidentul din seara zilei de 31 decembrie din parcarea Aeroportului Ștefan cel Mare din Suceava și iși cere scuze pentru situația creata.

- Deputatul PSD Ilie-Razvan Rotaru, din judetul Botosani, si-a oprit masina in mod neregulamentar in parcarea Aeroportului „Stefan cel Mare” din judetul Suceava. Parlamentarul s-a enervat cumplit cand un politist i-a cerut sa elibereze zona si sa prezinte actele masinii. In loc sa respecte indicatiile,…

- Senatorul PSD de Caras-Severin Ioan Chisalita a fost chemat, marti, la DNA Timisoara, pentru a i se aduce la cunostinta calitatea de inculpat in dosarul spagilor de la DRDP Timisoara, transmite news.ro.Senatorul Ioan Chisalita s-a prezentat, marti, la DNA Timisoara, din nou, dupa ce in urma…

- Deputatul PSD de Iasi Bogdan Cojocaru sustine ca renuntarea la parteneriatul public-privat pentru autostrada Iasi-Targu Mures este o decizie "iresponsabila" a guvernarii PNL, precizand ca proiectul ramane blocat, intrucat nu se cunosc sursele de finantare. "In locul lor as tacea, as avea bun-simt.…

- Lia Olguța Vasilescu a anunțat ca își cere scuze public, în cazul în care cineva a înțeles altceva prin afirmația pe care a facut-o despre Klaus Iohannis. Șeful de campanie al PSD a precizat ca nu a vrut sa lezeze sentimentele comunitații evreiești, care a fost cea mai afectata…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, vrea sa știe de la președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Marius-Sebastian Ionescu, ce masuri legislative a propus Guvernului astfel incat sa fie descurajata sau chiar interzisa organizarea de centre de jocuri de noroc in aproprierea școlilor,…

- Cosmin Contra (43 de ani), selecționerul echipei naționale, și-a cerut scuze prin intermediul contului de Instagram pentru comportamentul sau din meciul cu Norvegia (scor 1-1). „Vreau sa-mi cer scuze pentru comportamentul meu din meciul cu Norvegia, nu a fost la inalțimea așteptarilor unui post de selecționer.…