- Acoperisurile a doua locuinte din Bozieni, orasul Saveni, au fost smulse, luni, in timpul unei furtuni care a afectat localitatea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu. ‘In satul Bozieni din orasul Saveni, vantul puternic a desprins acoperisurile…

- Valul insuportabil de canicula va fi dublat de furtuni violente. Meteorologii au emis sambata noi alerte de vreme severa. Un cod galben de canicula este valabil pe 31 iulie in cea mai mare parte a tarii, in timp ce in opt judete din sudul tarii si in Bucuresti va fi cod portocaliu de caldura sufocanta.

- Mai multe zone din Cluj-Napoca si din localitatile limitrofe au fost afectate, duminica seara, de o furtuna puternica insotita de grindina. Zeci de pompieri au intervenit toata noaptea pentru a indeparta copacii doborați de vijelie. Mai multe locuințe au ramas fara curent electric.

- Mai multe zone din municipiul Cluj-Napoca si din localitatile limitrofe au fost afectate, duminica seara, de o furtuna puternica insotita de grindina. Pana la miezul noptii de duminica spre luni, la ISU Cluj au fost inregistrate 80 de solicitari, la care au intervenit 11 echipaje formate…

- O furtuna puternica s-a abatut duminica seara peste Cluj-Napoca, vantul puternic smulgand din radacini mai mulți copaci in diverse zone ale municipiului. Grindina de mari dimensiuni a facut și ea ravagii, iar cateva blocuri și case au ramas fara porțiuni din acoperiș din cauza vijeliei. ”Sunt inregistrate,…

- Sapte curti din localitatea Stanca, comuna Pipirig, au fost inundate in urma ploii torentiale care s-a abatut, miercuri dupa-amiaza, asupra localitatii. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca voluntarii SVSU Pipirig actioneaza cu un buldoexcavator pentru…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures si pompierii voluntari au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru degajarea a circa 90 de copaci si mai multi stalpi doborati de vant, in urma unei furtuni violente care a lasat fara curent electric…

- Ciclonul care a produs tornada devastatoare din Cehia, care a omorat cinci persoane și a ranit alte zeci, vine spre Romania. Prin urmare, vor aparea furtuni violente. Județul Arad a fost lovit, vineri seara de o furtuna puternica, ce a facut ravagii. Vantul a suflat cu peste 100 de kilometri pe ora,…