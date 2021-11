Stiri pe aceeasi tema

- Autorul unui jaf de proporții la o banca din SUA a fost prins dupa 52 de ani, scrie BBC. Barbatul a fost identificat dupa ce anchetatorii au vazut necrologul lui Randele intr-un ziar. Ted Conrad avea doar 20 de ani cand a jefuit banca. El era casier la Society National Bank din Clevland, Ohio, cand…

- Moartea misterioasa a membrilor unei familii - parintii, bebelusul si un caine - pe un traseu de drumetii din California in aceasta vara a fost cauzata de caldura, a declarat joi politia locala, dupa mai multe saptamani de ancheta, informeaza AFP.

- Fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, Bill Clinton, in varsta de 75 de ani, a fost internat in spital, intr-o secție de terapie intensiva. Clinton primește tratament pentru o infectie identificata in sange. Problema medicala nu are legatura cu Covid, potrivit informațiilor furnizate de purtatorul…

- Peste 24.000 de asistenti medicali si alti lucratori din domeniul sanatatii angajati de consortiul american de îngrijire integrata Kaiser Permanente ameninta cu greva în statele California si Oregon pentru a cere conditii de munca mai bune dupa mai bine de un an si jumatate de pandemie,…

- Un barbat condamnat joi de un juriu din Texas pentru uciderea în 2015 a opt persoane, inclusiv 6 copii, își va petrece restul vieții în închisoare fara posibilitatea eliberarii pe cauțiune, relateaza Fox News.Cel puțin unul dintre copii a fost împușcat de 14 ori…

- Tesla iși va muta sediul din California in Texas, unde producatorul de vehicule electrice construiește o noua fabrica, a declarat patronul Elon Musk. Musk, care a avut in repetate randuri, de la inceputul pandemiei, meciuri cu autoritațile din California pentru regulile sanitare, pe care le considera…

- Potrivit unui comunicat primit pe adresa redacției, Ambasada Statelor Unite in Romania și American Councils for International Education (Consiliile Americane pentru Educație Internaționala) invita liceenii cu cetațenie romana sa participe la Programul FLEX 2022-2023. Programul educațional FLEX este…

- Peste 10.500 de imigranți, sosiți în ultimele zile din Mexic, s-au aflat joi seara sub podul Del Rio, unde campeaza în condiții precare, a declarat pe Twitter primarul acestui oraș Texas, Bruno Lozano, situație de criza exploatata imediat de Opoziție care-l ataca pe Joe Biden, scrie AFP.…