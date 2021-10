VIDEO Dumnezeu și roboții: Cum va influența inteligența artificială religia? Inteligența artificiala influențeaza tot mai mult modul în care interacționam cu tot ceea ce ne înconjoara, de la mâncare, la sanatate, calatorii și religie. Experții spun ca marile religii ale lumii deja dezbat modul în care se raporteaza la AI, iar unele deja au început sa integreze noile tehnologii, relateaza BBC. Preoți roboți care recita rugaciuni sau oficiaza înmormântari, duhovnici care îi consoleaza pe cei ce trec prin crize spirituale.



Cam așa ar arata viitorul într-un scenariu în care bisericile ar decide sa îmbrațișeze… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

