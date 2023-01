VIDEO. Dublu asasinat la Bran. Un pompier de la SMURD și soția sa, găsiți în casă cu capetele zdrobite Dubla crima descoperita la Bran, județul Brașov. Un barbat, pompier la SMURD Moieciu și soția sa au fost gasiți morți, luni diminneața, in locuința din satul Șimon. Colegii barbatului au alertat familia dupa ce acesta nu a sosit la serviciu. O ruda i-a descoperit fara viața. Criminaliștii fac cercetari in toata zona. Barbatul lucra la […] The post VIDEO. Dublu asasinat la Bran. Un pompier de la SMURD și soția sa, gasiți in casa cu capetele zdrobite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cine sunt cei doi soți din Bran care au fost gasiți fara suflare in casa și pe cine suspecteaza de crima cei din familie. O dubla crima a avut loc in satul Șimon, comuna Bran. Alexandra și Nicu, doi soți, au fost gasiți fara suflare in locuința lor, luni, in data de 16 ianuarie 2023. Persoana care i-a…

- Crima dubla la Iasi: ucigasul a ucis o femeie și un barbat, in urma unui conflict. Fapta ingrozitoare s-a petrecut in satul Simon, Bran. Totul ar fi pornit in urma unei altercatii intre cei doi barbați. Barbatul decedat, in varsta de 38 de ani, lucra la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta de la…

- Un angajat SMURD Moeciu și soția lui au fost gasiți morți in casa, la Bran. Cei doi erau proaspat casatoriți. Dubla crima in satul Șimon, comuna Bran. Un barbat și soția lui au fost gasiți morți in casa. Suspect de comiterea crimei este o ruda a celor doi. Mai exact, un var al pompierului, iar […] Source

- Dubla crima descoperita la Bran, județul Brașov. Un barbat, pompier la SMURD Moieciu și soția sa au fost gasiți morți in locuința din satul Șimon, luni dimineața. Colegii barbatului au alertat familia dupa ce acesta nu a sosit la serviciu. O ruda i-a descoperit fara viața. Criminaliștii fac cercetari…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, angajat al ISU, si sotia sa au fost gasiti morti luni dimineata in casa din localitatea Simon, comuna Bran, informeaza publicatia locala News Brasov. Cei doi au fost gasiti fara suflare de o ruda. Cumnata barbatului, sesizata de colegii de serviciu ai pompierului, s-a…

- Dubla crima descoperita la Bran, județul Brașov. Un barbat, pompier la SMURD Moieciu și soția sa au fost gasiți morți in locuința din satul Șimon, luni dimineața. Colegii barbatului au alertat familia dupa ce acesta nu a sosit la serviciu. O ruda i-a descoperit fara viața. Criminaliștii fac cercetari…

- Traficul este intens luni la amiaza pe Valea Prahovei, pe DN 1 Ploiesti – Brasov, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, se circula in coloana de la intersectia cu DN 73A (Paraul Rece) catre centrul statiunii Busteni, pe…

- Valorile traficului rutier sunt in crestere, miercuri dimineata, pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe sensul spre munte, astfel ca la Campina si Comarnic se circula in coloana, anunta Centrul Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe…