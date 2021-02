Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Nicolae Stanciu a marcat doua goluri pentru Slavia Praga, care a castigat cu scorul de 3-2 pe terenul formatiei FC Slovacko, duminica, in etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Mijlocasul roman a inscris in min. 37 (penalty) si 72, celalalt gol al campioanei…

- Nicolae Stanciu (27 de ani) a marcat doua goluri in victoria obținuta de Slavia Praga pe terenul lui Slovacko, scor 3-2. Nicolae Stanciu confirma forma buna din ultima perioada. Dupa centrarea ideala de gol din Europa League, contra lui Leicester, internaționalul roman a trecut și la finalizare. ...

- Nicolae Stanciu are cinci goluri și șase assisturi in acest sezon la Slavia Praga, iar joi seara a dat o pasa decisiva la surpriza zilei in Europa League: cehii au invins-o cu 2-0 pe Leicester in deplasare. Slavia Praga continua sa surprinda Europa. A facut-o sezonul trecut, cand impresiona in grupele…

- Nicolae Stanciu (27 de ani, mijlocaș ofensiv) a avut o ocazie și a oferit și o centrare de gol, neconcretizate pe tabela de Slavia Praga in meciul cu Leicester (0-0): „Mergem in Anglia cu increderea ca ne putem califica”. Nicolae Stanciu a confirmat forma buna de la Slavia, prin evoluția consistenta…

- Slavia Praga, echipa lui Nicolae Stanciu, a caștigat clar in Cehia, 3-0 cu Pardubice. Antrenorul Jindrich Trpisovsky il lauda pe mijlocașul roman pentru golul superb cu care a inchis tabela: „E in forma, are spații mai mari și ma bucur ca a marcat dupa multa vreme de la distanța”. Vin vești bune din…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat golul prin care Slavia Praga a invins-o pe vicecampioana Viktoria Plzen cu scorul de 1-0, miercuri seara, in deplasare, in derby-ul campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a marcat cu un sut din voleu de la circa 15 metri, din centrarea lui…

- Nicolae Stanciu (27 de ani) a contribuit decisiv la victoria echipei sale, Slavia Praga, cu Bohemians, scor 2-1. Mijlocașul roman a oferit pasa decisiva la primul gol, reușit de Abdallah Sima in minutul 7. Stanciu a pasat in diagonala din propriu teren, de la aproximativ 10 metri de centrul terenului,…

- In sfarșit, a marcat și Nicolae Stanciu (27 de ani)! A facut-o in meciul dintre Slavia Praga și Hapoel Beer Sheva, scor 3-0, la doua luni de la ultimul sau gol pentru cehi. Titularizat de Jindrich Trpisovsky contra lui Hapoel Beer Sheva, mijlocașul roman a dublat diferența gazdelor, printr-un șut la…