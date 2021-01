VIDEO DSU: În judeţul Tulcea se intervine pentru deblocarea a şapte autovehicule cu 15 persoane Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza ca, joi dimineata, din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, sunt inchise toate drumurile nationale si judetene din judetele Tulcea si Constanta (cu exceptia DN 39/CT si autostrada A2), iar circulatia rutiera este restrictionata pentru autovehiculele cu masa maxima totala autorizata mai mare de 7,5 tone la nivelul judetului Braila pe DN 21 limita cu judetul Ialomita si pe DJ 211 Viziru - Oprisenesti. Pe raza judetului Tulcea se intervine pentru deblocarea a sapte autovehicule cu 15 persoane. "In contextul fenomenelor meteorologice prognozate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

