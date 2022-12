Secția de Drumuri Nationale Targu Jiu intervine la aceasta ora cu un utilaj de deszapezire pe DN 67 C, in zona Ranca. A reinceput sa ninga, iar temperatura a scazut sub zero grade Celsius. Se acționeaza și cu material antiderapant. Stratul de zapada in decor masoara peste 10 centimetri. Pe DN 67 C se circula in condiții de iarna. Autovehiculele trebuie prevazute cu anvelope de iarna.