- Stadiul fizic al lucrarilor la Tronsonul 2 din Drumul Expres Craiova - Pitesti este de 75% si sunt toate sansele ca acest segment sa fie finalizat in 2021, a afirmat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, in timpul vizitei pe care a efectuat-o pe santierul acestui obiectiv.

- “Sambata am facut o vizita pe santierul drumului expres Craiova – Pitesti. Am vrut sa ma asigur ca suntem in linie dreapta pentru respectarea promisiunii ca vom finaliza Tronsonul 2 anul acesta. Tronsonul de 40 de km este vital pentru ocolirea oraselor Slatina si Bals. Toti care vor circula pe acel…

- Rezilierea contractului pentru A3 Chetani - Campia Turzii a fost blocata temporar la Tribunalul Bucuresti, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, precizand ca nu cunoaste motivele, dar ca va incerca sa obtina la Curtea de Apel anularea acestei hotarari.

- Catalin Drula, afirma ca are „un dialog” cu constructorii care lucreaza la proiectele de infrastructura si se arata convins ca prin dialog se pot rezolva problemele. „Eu vad acest mandat la Ministerul Transporturilor si relatia public-privat ca un parteneriat. Stiti ca de obicei e atitudinea asta cu…

- Tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova - Pitesti este gata in proportie de 60% iar constructorul promite ca ar putea fi finalizat pana la sfarsitul acestui an, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula.

- Noi imagini cu lucrarile la Drumul Expres Craiova – Pitești. Tronsonul 2, care masoara aproximativ 40 de kilometri, este gata in proporție de 60%, cu toate ca termenul oficial de finalizare a lucrarilor este anul 2022. De altfel, autoritațile din Transporturi anunțau, la inceputul acestui an, ca tronsonul…

- Lucrarile la Drumul Expres DX12 Craiova – Pitești avanseaza in ritm susținut, in special pe Tronsonul 2 de circa 40 de km pe care lucreaza asocierea romaneasca de companii condusa de UMB. Tocmai pentru ca lucrarile sunt avansate, autoritațile de la Transporturi spera sa deschida traficul pe acest tronson…

- Proiecte ce vor fi terminate in 2021: - Lotul 2 al Autostrazii Sebes - Turda, ultimii 29 km din acest proiect; - proiect de autostrada cu patru benzi Ungheni - Targu Mures, de 10 km; - drum Expres Craiova - Pitesti, tronsonul 2 de 42 km, segmentul care ocoleste Slatina si Bals; - drum Expres la Giurgiu…