- Dupa ce seara trecuta Dan Barna a anunțat retragerea miniștrilor USR PLUS din Cabinetul Cițu, Catalin Drula a ieșit, in dimineața zilei de marți, in fața presei, pentru a prezenta un bilanț al activitații sale la Transporturi. Ministrul demisionar al Transporturilor și-a anunțat demisia din Guvern,…

- Ministrii USR PLUS si au depus demisiile, azi dimineata, la Guvern.Ministrul demisionar al Transporturilor, Catalin Drula, i a adresat cuvinte extrem de grele sefului de guvern dupa demisiile in masa ale ministrilor USR."Deocamdata, este ultima oara cand ne vedem in acest format. Mi am depus demisia…

- “In aceasta dimineata mi-am depus demisia din functia de ministru al Transporturilor si Infrastructurii. Plec astazi de la un minister la care am muncit zi si noapte cu pasiune pentru infrastructura Romaniei. Plec din cauza unui premier iresponsabil si incapabil sa inteleaga ce inseamna conducerea unui…

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Catalin Drula, a lansat un nou atac la adresa premierului Florin Cițu, la conferința de presa in care și-a facut bilanțul. El a spus ca premierul „e terminat politic” și „incapabil sa ințeleaga ce inseamna conducerea unui guvern”.

- Ministrul demisionar al transporturilor, Catalin Drula, a declarat, marți, ca pleaca din cauza unui premier iresponsabil și spune ca romanii s-au saturat de Florin Cițu, care trebuie sa plece.

- Lucrarile la lotul 5 Pitesti - Curtea de Arges al autostrazii A1 Pitesti - Sibiu incep pe 1 septembrie, scrie ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe propria pagina de Facebook. "Tocmai a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru lotul Pitesti - Curtea de Arges al autostrazii…

- Fostul ministru al Transporturilor și actual europarlamentar, Traian Basescu, a comentat, joi seara, la Realitatea Plus, scandalul care il implica pe directorul CFR Calatori, Ovidiu Vizante, și solicitarile pentru demiterea acestuia de catre actualul ministru, Catalin Drula. Basescu a spus ca Drula,…

- AUR solicita demisia ministrului Transporturilor, Catalin Drula, in conditiile in care noaptea trecuta, trenul Mangalia - Arad, avand printre pasageri 30 de copii care se intorceau dintr-o tabara, a stationat timp de noua ore in camp, "fara apa, fara mancare, fara aer conditionat". "Partidul…