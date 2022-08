VIDEO. Dronele și piloții lor Piloții ucraineni de drone fac o treaba foarte importanta și foarte periculoasa. Acest videoclip ofera o privire asupra muncii lor. Dronele joaca un rol imens in acest razboi și exista o nevoie constanta de ele. De saptamani intregi, forțele armate ale Ucrainei vorbesc despre lansarea unei contraofensive in sud, iar acum un ofițer militar superior […] The post VIDEO. Dronele și piloții lor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piloții ucraineni de drone fac o treaba foarte importanta și foarte periculoasa. Acest videoclip ofera o privire asupra muncii lor. Dronele joaca un rol imens in acest razboi și exista o nevoie constanta de ele. De saptamani intregi, forțele armate ale Ucrainei vorbesc despre lansarea unei contraofensive…

- Un agent FSB care acționa sub pseudonimul „Profesorul” a fost reținut la Odesa. Anunțul a fost facut de serviciul de presa al Parchetului Regional Odesa. Potrivit sursei citate, dupa 24 februarie, barbatul a fost recrutat de reprezentanții FSB și ar fi contribuit la desfașurarea unor activitați subversive…

- Noi sancțiuni asupra marfurilor care tranziteaza Lituania intre Rusia și exclava sa Kaliningrad de pe coasta Baltica intra in vigoare pe 10 iulie, ora 23:59, starnind temeri cu privire la amenințari reinnoite din partea Moscovei.Bauturile alcoolice, precum vodka sau ginul, sunt pe lista bunurilor sancționate…

- Rusia a anunțat ca parasește Insula Serpilor la doar cateva zile dupa ce Ucraina a lansat un atac major cu rachete, potrivit DailyMail. Porțiunea de pamant de 100 de acri este o poziție strategica favorabila, situata la aproximativ 80 de mile de coasta de sud a Ucrainei, in Marea Neagra. Rusia a ocupat…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, va invita saptamana aceasta cele 27 de tari membre ale UE sa acorde Ucrainei si Republicii Moldova statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeana, relateaza AFP. Propunerea, in conformitate cu recomandarea Comisiei Europene, va fi prezentata…

- Un rus din regiunea Krasnoiarsk (Siberia) s-a ales cu geamurile vopsite dupa ce a afișat un drapel al Ucrainei și postere cu mesaje anti-razboi. „Pedepsa” autoritaților pentru gestul de disidența a venit cu autoscara: un reprezentant al autoritaților a fost ridicat cu autospeciala pana la geamurile…

- Președintele Franței a stat la masa cu soldații de la baza militara Mihail Kogalniceanu din Constanța, unde s-a aflat in vizita. Emmanuel Macron a sosit marți seara in Romania și a fost intampinat de premierul Nicolae Ciuca. Președintele Franței a mulțumit soldaților din țara sa, care se afla in baza…

- Boris Bondarev, consilier al misiunii Rusiei la biroul Natiunilor Unite de la Geneva, a demisionat din functie, afirmand ca ”nu a fost niciodata atat de rusinat” de tara sa si l-a condamnat pe Vladimir Putin pentru ”razboiul sau agresiv” impotriva Ucrainei, relateaza The Guardian. Boris Bondarev, consilier…