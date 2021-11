VIDEO Droguri livrate prin curier, în București Polițiștii antidrog au prins, vineri, un traficant care transporta drogurile sub acoperirea unei firme de livrari la domiciliu, folosind genți și legitimații ale unor branduri cunoscute in domeniul livrarilor de mancare. In apartamentul lui s-au gasit aproape 5 kilograme de canabis și sumele 36.880 de lei și 750 de euro incasate in acea zi , […] The post VIDEO Droguri livrate prin curier, in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera au gasit, sambata seara, in timpul unei percheziții facute la domiciliul unei femei din Timis, 16 cetațeni straini ascunși in garaj. Anterior, femeia fusese prinsa la volanul unei mașini cu care transporta opt indieni. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii din Timiș au observat,…

- O pacienta bolnava de COVID-19 s-a aruncat, vineri, de la etaj la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, dupa ce femeii i s-a adus micul dejun in camera de spital. Aceasta a deschis geamul si a sarit de la etajul sase al cladirii. Femeia, in varsta de 61…

- Trei pacienți cu COVID-19, in stare critica, vor fi transferați, joi, in Polonia, la Lodz. Potrivit Ministerului Sanatații, este vorba despre pacienți care au fost internați in unitați de primiri urgențe din București, aflați in stare stabila, transportabili, intubați și care necesita asistența medicala…

- Polițiștii și procurorii au descins, marți dimineața, la mai multe adrese din Timișoara și București, pentru capturarea membrilor celei mai puternice grupari de trafic de migranți care acționa in vestul Romaniei. Potrivit Poliției de Frontiera, incepand din luna iulie, au fost identificati un numar…

- La Congresul PNL din 25 septembrie din București, daca rata de infectare in Capitala va depasi, pe 25 septembrie, trei cazuri la mia de locuitori, delegații vor fi obligați sa aiba certificat verde, a declarat, vineri, cu o saptamana inainte de alegerile interne, premierul Florin Cițu. Contracandidatul…

- Zeci de tablouri, furate la inceputul acestui an din Belgia, au fost descoperite de polițiști intr-o locuința din București. Poliția Capitalei a transmis ca cercetarile in acest caz vizeaza furtul unor obiecte de arta – tablouri, fapta savarșita pe teritoriul Regatului Belgiei in luna martie a acestui…

- Pretul mediu al chiriilor din Capitala a inceput sa creasca, in trimestrul trei al anului 2021, dupa mai bine de un an si jumatate de scadere constanta, cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanta imobiliara. Astfel, chiriile pentru apartamentele…

- Nunta a avut loc in in localitatea Tarsolt. Mirii au avut 1700 de invitați, in condițiile in care localitatea are o populație totala de 3000 de locuitori. La nunta au cantat Andra și citeva vedete din muzica populara. Politistii si procurorii din Satu Mare au deschis dosar de cercetare penal pentru…