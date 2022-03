VIDEO. Drifturi urmate de accident, în centrul orașului Un șofer teribilist a facut drifturi cu mașina noaptea trecuta, pe strada Gheorghe Lazar din centrul Ploieștiului. In timpul manevrelor, a lovit o alta mașina pe care a proiectat-o in autovehiculele parcate, apoi a demarat in tromba, relateaza ziarulincomod.ro Potrivit sursei citate, incidentul s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, in zona shaormeriilor din […] The post VIDEO. Drifturi urmate de accident, in centrul orașului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Un șofer teribilist a facut drifturi cu mașina noaptea trecuta, pe strada Gheorghe Lazar din centrul Ploieștiului. In timpul manevrelor, a lovit o alta mașina pe care a proiectat-o in autovehiculele parcate, apoi a demarat in tromba,transmite ziarulincomod.ro Incidentul s-a petrecut pe…

