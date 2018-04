Stiri pe aceeasi tema

- Mihaița, baiatul lui Nelu Ploieșteanu a incetat din viața azi-noapte. Baiatul era crescut de fosta soție a lui Nelu Ploieșteanu, Elena. Mihaița avea 28 de ani și era țintuit la pat de mai bine de 20 de ani.

- O femeie din Baia Sprie, Maramures, este in pragul disperarii dupa ce fiul ei, imobilizat la pat de11 ani, a luat atat de mult in greutate, incat nu mai pote fi transportat decat in conditii speciale. Starea lui se agraveaza pe zi ce trece, iar ea cauta, disperata, ajutor. Drama este cu atat mai mare…

- Nelu Ploiesteanu este unul dintre cei mai apreciati lautari din Romania, insa, pana sa devina celebru, a avut o viata grea. A fost sarac pana la 35 de ani, iar in casa nu avea covoare. Artistul a mai precizat ca nu a primit niciodata cadouri si ca bradul de Craciun era impodobit cu nuci, nu cu globuri.…