- Fostul patinator Roman Kostomarov (46 de ani) continua sa aiba mari probleme de sanatate. Acum, medicii i-au amputat și mainile, dupa amputarea picioarelor. Roman Kostomarov e maestru emerit al sportului in Rusia și a reușit cele mai importante rezultate in proba de dans alaturi Tatiana Navka, sotia…

- Starea de sanatate a lui Roman Kostomarov, 46 de ani, continua sa se deterioreze, dupa amputarea picioarelor și a mainilor. Doctorii sunt acum ingrijorați de tulburarile funcționale ale plamanilor și rinichilor, relateaza publicația rusa Komsomolskaia Pravda . Drama lui Kostomarov a inceput la mijlocul…

