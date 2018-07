Stiri pe aceeasi tema

- Procesul fraților Dolanescu, pentru succesiunea averii tatalui lor, regretatul Ion Dolanescu, s-a incheiat in urma cu un an, insa intre cei doi frați au ramas resentimente. Recent, Ionuț a avut o reacție de respingere la adresa fratelui mai mic, atunci cand reporterii Click! l-au intrebat ce parere…

- La un an de la sentința judecatorilor, care au imparțit averea lui Ion Dolanescu, cei doi fii ai sai, Ionuț (46 ani) și Dragoș (42 ani), nu au reușit sa se apropie și sa fumeze pipa pacii, scrie click.ro. S-au luptat 9 ani pentru moștenirea de un milion de euro, de la regretatul artist, care a decedat…

- Ionuț Dolanescu a avut de tras din cauza celebritații parinților sai. Artistul nu a ascuns faptul ca, nu de puține ori, oamenii l-au comparat cu regretatul Ion Dolanescu și cu Maria Ciobanu. Chiar daca mulți cred contrariul, artistului nu i-a fost deloc ușor sa razbata in muzica, dat fiind faptul ca…

- Artistul a recunoscut ca in cele cateva luni pe care le petrece in țara, are un program foarte aglomerat. Ionuț Dolanescu vine vara in Romania pentru a face atmosfera și …bani, dupa cum insuși a marturisit. De ani de zile, cum vine vara, artistul iși ia familia sa și iși muta ”reședința” in Romania.…

- Artistul spune ca este fericit ca s-a terminat procesul și ca a ramas cu casa copilariei sale, din Caimatei. Ionuț Dolanescu vorbește despre relația cu fratele sau, Dragoș, despre care spune ca a vandut doua tablouri foarte valoroase ale tatalui sau. S-au razboit mai bine de opt ani prin tribunal, pentru…

- Ionuț Dolanescu a anunțat trista veste. A fost pentru mulți „doamna cantecului muntenesc”, supranume pe care i l-a dat Ion Dolanescu. Cantareața de muzica populara, Ileana Constantinescu, a murit joi, a anuntat Ionut Dolanescu, intr-o interventie telefonica la Romania TV. Ea s-a stins din viata, acasa,…

- Doliu in muzica populara romaneasca. O indragita cantareata de a fost gasita moarta.foto Cantareața de muzica populara, Ileana Constantinescu, s-a stins din viața la 88 de ani. Artista era confidenta lui Ion Dolanescu și prietena buna cu intreaga familie a artistului, iar astazi a fost gasita moarta,…

- Cantareața Ileana Constantinescu a murit. Artista de muzica populara a fost gasita decedata in locuința ei, dupa aproape 20 de ore. Alarma a fost data de Ionuț Dolanescu, dupa ce acesta a sunat-o pe artista, insa aceasta nu a raspuns. O ambulanța a fost trimisa la locuința acesteia, iar medicii au constatat…