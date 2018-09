Dragnea, despre atacul Gabrielei Firea: ”Eu incerc sa ii ințeleg nemulțumirea, dar nu putem discuta trei ore in CEx despre prefectul Capitalei; Jandarmeria a acționat corect!”, a spus președintele PSD, la Neptun, la finalul ședinței in care s-a dat un vot de susținere a ministrului de Interne și de respingere a solicitarii Primarului General de demitere a acesteia. ”Un vot in unanimitate nu mai poate pune in discuție ca doamna ministru nu poate fi demisa pentru ca am susținut-o doar eu. Eu incerc sa ii ințeleg nemulțumirea doamnei Firea, eu am propus-o, eu am susținut-o, are un merit major ca…