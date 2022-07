(VIDEO) Două pițipoance amendate pentru că circulau atârnate în afara geamului mașinii Doua tinere de 19 ani din Suceava s-au plimbat cativa kilometri iesite pe jumatate pe geamurile unei masini. Scena a fost filmata de pasagerul altui automobil. Imaginile au ajuns pe retelele sociale, iar politistii s-au autosesizat si au identificat autoturismul si persoanele implicate. Gestul fetelor le-ar fi putut pune viata in pericol, asa ca politistii le-au aplicat amenzi contraventionale de cate 435 lei pentru nepurtarea centurii de siguranta. Tanarul care se afla la volan, in varsta tot de 19 ani, a fost amendat cu 870 lei. Conform anchetatorilor, acesta trebuia sa se asigure ca fetele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

