VIDEO Două noi seisme, cu magnitudinea 4,7, respectiv 4,8, s-au produs miercuri dimineaţă în Croaţia Alte doua seisme puternice s-au produs miercuri dimineata in Croatia, primul cu magnitudinea 4,7, iar al doilea cu magnitudinea 4,8 pe scara Richter, cu epicentrul in regiunea Petrinja, informeaza agentia de stiri croata HINA. Foto: (c) ANTONIO BAT / EPA Primul a avut loc la ora 6:15 a.m, iar cel de-al doilea ceva mai tarziu, a declarat directoarea Agentiei de Seismologie, Ines Ivancic, pentru postul de radio din Croatia. Aceasta a spus ca pamantul ''se va zdruncina mult timp de acum incolo. Cutremurul de marti a fost devastator si va fi cu siguranta urmat de o lunga serie de seisme,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

