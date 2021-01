VIDEO Două girafe pitice, descoperite de cercetători în Namibia şi Uganda Inaltimea ii ofera girafei un avantaj in competitia cu alte animale, dandu-i astfel posibilitatea de a ajunge la frunzele din cei mai inalti copaci, de aceea oamenii de stiinta au fost uimiti sa descopere doua girafe pitice in zone diferite ale Africii, relateaza vineri Reuters. "Este fascinant ceea ce au descoperit pe teren cercetatorii nostri", a declarat Julian Fennessy, cofondator al Giraffe Conservation Foundation. "Am fost foarte uimiti", a adaugat el vineri pentru Reuters. Majoritatea girafelor ajung la 4,5-6 metri inaltime, insa in 2018 oamenii de stiinta care lucreaza cu fundatia au descoperit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

