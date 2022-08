VIDEO. Două avioane s-au ciocnit deasupra unui aeroport din California. Mai mulți oameni au murit O coliziune intre doua avioane de dimensiuni mici a avut loc, joi, deasupra unui aeroport din California, au anuntat autoritatile locale, raportand mai multe decese, dar fara alte detalii pentru moment, relateaza AFP. Potrivit autoritatii americane de reglementare a aviatiei civile, FAA, doua persoane se aflau la bordul unui Cessna 340 si o a treia […] The post VIDEO. Doua avioane s-au ciocnit deasupra unui aeroport din California. Mai mulți oameni au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit joi deasupra unui aeroport din California (sud-vestul SUA), au anuntat autoritatile locale, informand despre mai multe decese, insa fara a face alte precizari deocamdata.

