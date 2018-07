VIDEO/ Două automobile s-au ciocnit pe șoseaua Muncești din Capitală. În zonă s-au format ambuteiaje Un accident rutier s-a produs în aceasta dimineața pe șoseaua Muncești din capitala.



Doua automobile, marcile Lada și Peugeot, s-au tamponat violent, iar în zona s-a format un ambuteiaj masiv. Potrivit informațiilor preliminare, impactul s-a produs în jurul orei 9:00. Automobilul de marca Lada cu șofer în vârsta de 61 de ani și un Peugeot, condus de un barbat de 36 de ani, s-au ciocnit frontal.



Ambii șoferi au avut de suferit traume minore. Barbatului în vârsta de 36 de ani i se acorda la moment îngrijiri… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

