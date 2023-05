VIDEO. Două aeronave militare ruseşti s-au prăbuşit în aceeași zi, în aceeași regiune din Rusia Doua aeronave rusesti – un elicopter si un avion – s-au prabusit sambata in incidente separate, in regiunea Briansk din Rusia, in apropierea cu Ucraina. Primul aparat de zbor, un elicopter de transport Mi8, pare sa fi fost doborat de o racheta la circa 40 de km de granita, conform imaginilor video difuzate de un […] The post VIDEO. Doua aeronave militare rusesti s-au prabusit in aceeași zi, in aceeași regiune din Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Doua aeronave rusesti - un elicopter si un avion - s-au prabusit sambata in incidente separate, in regiunea Briansk din Rusia, in apropierea cu Ucraina, transmite Reuters, conform Agerpres.Primul aparat de zbor, un elicopter de transport Mi8, pare sa fi fost doborat de o racheta la circa 40 de km…

