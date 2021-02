Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat joi disponibilitatea reafirmata a SUA de a se angaja in relatia cu Iranul, si-a oferit serviciile in calitate de mediator onest si a afirmat ca Arabia Saudita si Israelul trebuie, in ultima instanta, sa fie implicate intr-un fel sau altul in acest dosar, transmite Reuters. "I do welcome the willingness to reengage a dialogue with Iran," President @EmmanuelMacron tells #ACFrontPage.Listen here: pic.twitter.com/z0cEsqXf2H— Atlantic Council (@AtlanticCouncil) February 4, 2021 "Trebuie sa finalizam, intr-adevar, o noua negociere cu Iranul",…