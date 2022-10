VIDEO: Dosar penal pentru un tânăr care s-a filmat cum se urcă pe plafonul unei mașini de Poliție Un tanar din Dolj s-a ales cu dosar penal, dupa ce s-a filmat și s-a postat pe Tik Tok, cum se urca cu picioarele pe o mașina de Poliție. In urma imaginilor postate de tanarul din Dolj pe rețelele de socializare, Polițiștii din Dolj s-au autosesizat și au deschis dosar penal in acest caz. In imaginile de mai jos se poate vedea tanarul care se urca pa mașina de poliție pentru a se da in spectacol. Conform comunicatului poliției, mașina se pare ca era in service pentru reparații. ”La data de 15 octombrie a.c, ca urmare a apariției unor imagini pe o rețea de socializare, in care un barbat este urcat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

