(VIDEO) Dosar penal după explozia de la magistrala de gaz de la Călimănești. Bilanțul: 4 morți, 5 răniți Dispeceratul IPJ Vrancea a fost sesizat prin 112, la ora 1.12, ca, in zona Calimanești, are loc un incendiu puternic. Focul era in apropiere de DN 2 E 85. Au fost direcționate mai multe echipaje de poliție care au constatat ca incendiul se manifesta in zona in care se efectuau lucrari la autostrada. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje din cadrul ISU Vrancea și ambulanțe. Incepand cu ora 1.30, la nivelul județului Vrancea, s-a declanșat Planul roșu de intervenție. Polițiști rutieri și de ordine publica au acționat pe DN 2 E 85 și arterele secundare, intre Calimanești și Marașești.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

