- Dorian Popa iși recunoaște vina și iși cere scuze public. „Vreau sa imi cer scuze tuturor celor care ma urmaresc, care iși incep dimineața cu vloggurile mele. Am greșit indiscutabil la varsta și experiența pe care o am. ”Imi pare nespus de rau ca prin ceea ce am facut am dat un exemplu negativ și prin…

- Raportul toxicologic realizat la INML a confirmat prezenta in organism a cannabisului, in cazul lui Dorian Popa, a anunțat Sindicatul polițiștilor Europol. ”Azi a fost finalizat si raportul toxicologic realizat de Institutul National de Medicina Legala iar rezultatul se pare ca nu a fost influentat…

- Caz incredibil la Cluj-Napoca. In loc sa incheie proba traseului pentru a obtine permisul de conducere, un tanar in varsta de 20 de ani a ajuns la IML. El s-a dat singur de gol ca a consumat substante interzise. Tanarul dadea proba practica pentru obținerea carnetului de categorie C, iar in momentul…

- O femeie din orașul Victoria, județul Brașov, a sesizat poliția dupa ce a consumat droguri impreuna cu un barbat. Femeia s-a speriat din cauza halucinațiilor provocate de substanțele interzise. Cei doi ar fi consumat substanțele interzise intr-o zona de la marginea orașului. Din cauza halucinațiilor…

- Presedintele Joe Biden se gandește-te la o calatorie in Israel in urmatoarele zile, dar nu a fost stabilit inca nimic clar, a declarat duminica un inalt oficial al administratiei SUA, potrivit AP. Deplasare lui Biden in Israel ar fi un semnal pentru a asigura poporul israelian ca Statele Unite il sprijina…

- Un document publicat din greșeala pe site-ul Primariei Moscovei dezvaluie adresele unor cladiri militare și apartamente folosite de serviciile secrete rusești, relateaza Newsweek, care citeaza portalul The Dossier Center. Documentul respectiv conține o lista de cladiri și apartamente cu uz „special”…

- Un conducator auto s-a urcat drogat la volan, iar in mașina se aflau soția sa insarcinata și copilul lor.Barbatul a fost depistat de polițiștii de la Brigada Rutiera in timpul unei razii, sambata seara, in Capitala, potrivit Antena 3 CNN. Aparatul drugtest a indicat ca șoferul consumase cocaina. „Nu…

- Politistii rutierii au dat 33 de amenzi, au deschis 4 dosare penale cu 5 infractiuni, 3 fiind de conducere sub influenta substantelor psihoactive, si au retinut 10 permise de conducere in urma controalelor desfasurate in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din Capitala. ”In noaptea de 09/10…