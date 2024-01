VIDEO. Dorel de Istanbul: a spart asfaltul până a ajuns în galeria de metrou O masinarie de gaurit care lucra in apropierea liniei de metrou care leaga cartierul central Mecidiyekoy din Istanbul de principalul aeroport al orasului a strapuns din greseala tavanul tunelului de metrou si a ajuns pana la sine, a arata o inregistrare video facuta publica de Sozcu TV, relateaza News.ro. Masina de perforat a strapuns tavanul […] The post VIDEO. Dorel de Istanbul: a spart asfaltul pana a ajuns in galeria de metrou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

