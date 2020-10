Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, Donald Trump a transmis pe Twitter un mesaj video inregistrat la spital, in care multumește din nou medicilor dupa ce in urma cu circa cinci ore o facuse și in scris, tot pe Twitter. In inregistrarea video, președintele apare cu sacou și fara cravata și pare intr-adevar intr-o stare mult…

- Presedintele american Donald Trump, care este tratat pentru COVID 19 intr un spital militar, a declarat sambata ca se simtea rau cand a ajuns la spital, dar acum se simte mult mai bine, informeaza duminica Reuters.Am venit aici, nu eram prea bine, a declarat liderul american in varsta de 74 de ani intr…

- Donald Trump, aflat la tratament pentru COVID-19 in spital, a publicat un video pe Twitter in care explica faptul ca se simțea rau la venirea in spital, ieri, dar acum este mult mai bine. Președintele american s-a filmat in apartamentul prezidențial din spital. Deși nu arata foarte bine, a spus ca „in…

- Donald Trump și Melania au COVID-19. Ce se intampla cu dezbaterile electorale? Donald Trump și Melania au COVID-19. Insuși Președintele SUA a facut acest anunț pe contul sau oficial de Twitter. A anunțat, de asemenea, ca el și Prima Doamna intra in carantina. Tonight, @FLOTUS and I tested positive for…

- Donald Trump, președintele SUA, a anunțat ca este infectat cu COVID-19. De asemenea, și Melania, soția sa, a fost depistata pozitiva la testul pentru coronavirus. Anunțul a fost facut joi dimineața, pe Twitter, chiar de președintele SUA. Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin…

- Presedintele SUA a anuntat, joi seara, ca intra in carantina impreuna cu sotia Melania dupa ce au fost testați pozitiv la noul coronavirus, potrivit BBC . Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!—…

