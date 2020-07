Temperaturi de cuptor, in judetul Constanta. S-au inregistrat pana la 33 de grade, la ora 18

Suntem in mijlocul verii, iar luna iulie isi arata fortele in continuare. Weekendul acesta meteorologii au impartit Romania in doua. In zona de vest si centru au fost anuntat ploi torentiale. Zona de sud si sud est se… [citeste mai departe]