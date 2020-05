Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anunțat vineri ca Statele Unite „iși incheie” relația cu Organizația Mondiala a Sanatații și ca incepe procedurile pentru retragerea unui statut comercial preferat de care se bucura Hong Kongul in relațiile cu Statele Unite.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In prezent, Statele Unite se afla in plin Razboi Rece atat cu China, cat și cu Uniunea Europeana. Caștiga sau pierd. Dar cert este ca lupta pe doua fronturi. Aceste doua razboaie reci sau, daca vreți, asimetrice, sunt in esența lor economice, dar au o miza mai larga, de…

- Trump ameninta ca va impune tarife Beijingului, din cauza pandemiei. ”Se discuta despre cat de puternic trebuie lovita China” Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca…

- Donald Trump se gandeste sa ceara Beijingului sa plateasca miliarde de dolari reparatii in contul pagubelor cauzate de noul coronavirus, care a aparut in orasul Wuhan, se declara nemultumit de China si anunta o ”ancheta foarte serioasa in curs”, relateaza AFP.

- SUA vor "sa schimbe radical" functionarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pe care o critica vehement pentru modul in care a gestionat inceputul pandemiei de COVID-19, a declarat marti seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, citat de AFP.OMS "nu a facut ceea ce trebuia sa faca la…

- Președintele american Donald Trump, disperat sa repuna economia SUA pe picioare, face declarații hazardate in plina criza COVID-19 peste Ocean. In Romania e trecut de miezul noptii, vineri spre sambata. In SUA, pe coasta de est e ora de prime-time. CNN e live de la Casa Alba. La Washington, Donald…

- Magazinele Apple inchise din cauza virusului COVID-19 nu se vor mai deschide in 27 martie, asa cum transmisese initial compania americana potrivit news.ro.In urma cu cinci zile, Apple anunta ca-si inchide magazinele din intreaga lume, cu exceptia Chinei, pentru a evita raspandirea virusului…