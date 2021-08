Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump i-a laudat pe talibani in timpul unei aparitii TV, la Fox News, spunand ca sunt „inteligenti” si „buni luptatori”. Fostul președinte american a spus in mod eronat ca grupul taliban exista de 1.000 de ani, dar acesta a fost fondat in 1994, informeaza Mediafax.

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat marti seara, intr-un interviu acordat Fox News, ca decizia SUA de a merge in Afganistan a fost „cea mai proasta din istoria tarii noastre" si l-a criticat pe actualul lider de la Casa Alba pentru modul in care a gestionat retragerea din zona si situatia…

- Talibanii care au preluat puterea in Afganistan impiedica plecarea afganilor de pe aeroportul din Kabul, a deplans marti guvernul german, scrie AFP. "In jurul aeroportului din Kabul, posturi de securitate au fost amplasate de talibani pentru a controla accesul", a indicat ministrul german…

- UPDATE, ora 13:00 – Luptatori talibani din capitala afgana, Kabul, au inceput luni sa adune armele detinute de civili, deoarece oamenii nu mai au nevoie de ele pentru protectia personala, a declarat un reprezentant al talibanilor. ”Intelegem ca oamenii au pastrat armele pentru siguranta personala. Acum…

- Luptatori talibani din capitala afgana, Kabul, au inceput luni sa adune armele detinute de civili, deoarece oamenii nu mai au nevoie de ele pentru protectia personala, a declarat un reprezentant al talibanilor. ''Intelegem ca oamenii au pastrat armele pentru siguranta personala.…

- Talibanii au patruns in Kabul, duminica, ei spunand ca au facut acest lucru pentru a asigura ordinea in zonele parasite de fortele guvernamentale, relateaza The Guardian. In urma cu cateva ore, talibanii anuntau ca nu intentioneaza sa preia controlul orasului cu forta si sa se razbune asupra celor din…

- Presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, le-a cerut duminica fortelor de securitate sa garanteze „securitatea tuturor cetatenilor” mentinând ordinea publica în Kabul, în timp ce talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea, transmite AFP. …

- Salima Mazari sta dezinvolta pe scaunul din fața al camionetei în timp ce ruleaza printr-un district din nordul Afganistanului și cânta un cântec popular care se amplifica la difuzorul de pe plafonul mașinii, potrivit AFP.În aceasta țara foarte patriarhala și conservatoare,…